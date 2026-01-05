Скидки
Главная Футбол Новости

«Он со мной дружит». Игрок «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов — о Бруну Фернандеше

17-летний уроженец Дагестана, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов назвал своего любимого игрока первой команды «красных дьяволов». Молодой футболист отметил португальского хавбека Бруну Фернандеша.

«Самый мой любимый игрок «Манчестер Юнайтед» — Бруну. На данный момент это так. Он ко мне относится очень хорошо. Когда бы я ни пришёл тренироваться с ними (с первой командой. — Прим. «Чемпионата»), он со мной разговаривает, со мной дружит. Из-за этого у меня с [другими] игроками команды отношения очень хорошие», — сказал Амир в новом выпуске YouTube-канала Nobel.

Бруну выступает за «Юнайтед» с января 2020 года.

