ЦСКА ведёт переговоры по трансферу экс-защитника «Лиона» Адриэлсона

ЦСКА ведёт переговоры по трансферу бразильского защитника «Аль-Васла» Адриэлсона. На данный момент он ближе остальных кандидатов к тому, чтобы стать заменой защитнику Игорю Дивееву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«ЦСКА уже давно ведёт переговоры по трансферу защитника, который известен своими выступлениями за «Ботафого», в «Аль-Васл» он перешёл из «Лиона».

Игрок необходим клубу после обмена Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, который официально произойдёт в ближайшие дни. Однако в ЦСКА ещё не приняли итоговое решение по бразильцу», — добавил источник «Чемпионата».