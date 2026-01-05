Тренер «Интера» Коларов: мы поработали над психологией, команда меняется к лучшему

Тренер Александар Коларов, работающий в штабе возглавляющего «Интер» Кристиана Киву, высказался о победе своей команды над «Болоньей» (3:1) в матче 18-го тура Серии А. Сам Киву не смог дать комментарий, поскольку сорвал голос во время игры.

«В первом тайме мы создали много моментов, но мало что реализовали. Однако команда играла очень хорошо с первой минуты.

Лаутаро Мартинес — наш лидер, он заслуживает похвалы. На тренировках он тоже всегда выкладывается на 100%. Сегодня мы хотели применить схему с квадратом в полузащите, чтобы дать Маркусу Тюраму возможность сыграть один на один с защитником.

Мне трудно сказать, что именно Киву изменил в наибольшей степени с тех пор, как возглавил «Интер». Мы не хотели ничего менять, скорее, стремились добавить кое-что новое. В прошлом году команда была очень близка к завоеванию нескольких трофеев, но затем потерпела неудачу. Мы поработали над психологией, и я думаю, что команда меняется к лучшему. Мы на вершине турнирной таблицы и хотим там остаться, однако ещё многое предстоит сделать.

Киву кажется спокойным, но думаю, что он кричит даже больше, чем Индзаги. Я не работал настолько тесно с Симоне, когда играл, однако мне кажется, что Киву кричит больше», — приводит слова Коларова DAZN.