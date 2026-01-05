Скидки
Тренер «Интера» Коларов: мы поработали над психологией, команда меняется к лучшему

Комментарии

Тренер Александар Коларов, работающий в штабе возглавляющего «Интер» Кристиана Киву, высказался о победе своей команды над «Болоньей» (3:1) в матче 18-го тура Серии А. Сам Киву не смог дать комментарий, поскольку сорвал голос во время игры.

Италия — Серия А . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 1
Болонья
Болонья
1:0 Зелиньски – 39'     2:0 Мартинес – 48'     3:0 Тюрам – 74'     3:1 Кастро – 83'    

«В первом тайме мы создали много моментов, но мало что реализовали. Однако команда играла очень хорошо с первой минуты.

Лаутаро Мартинес — наш лидер, он заслуживает похвалы. На тренировках он тоже всегда выкладывается на 100%. Сегодня мы хотели применить схему с квадратом в полузащите, чтобы дать Маркусу Тюраму возможность сыграть один на один с защитником.

Мне трудно сказать, что именно Киву изменил в наибольшей степени с тех пор, как возглавил «Интер». Мы не хотели ничего менять, скорее, стремились добавить кое-что новое. В прошлом году команда была очень близка к завоеванию нескольких трофеев, но затем потерпела неудачу. Мы поработали над психологией, и я думаю, что команда меняется к лучшему. Мы на вершине турнирной таблицы и хотим там остаться, однако ещё многое предстоит сделать.

Киву кажется спокойным, но думаю, что он кричит даже больше, чем Индзаги. Я не работал настолько тесно с Симоне, когда играл, однако мне кажется, что Киву кричит больше», — приводит слова Коларова DAZN.

