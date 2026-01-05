Скидки
Только Постекоглу проиграл больше матчей в АПЛ, чем Аморим, за время работы португальца

Комментарии

Португальский тренер Рубен Аморим, уволенный с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», потерпел 19 поражений за период своей работы в манкунианском клубе с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года. Что примечательно, за этот период больше поражений, чем Аморим, в чемпионате Англии потерпел Ангелос Постекоглу, руководивший «Тоттенхэм Хотспур» с 1 июля 2023 года по 6 июня 2025 года — специалист проиграл с лондонцами 21 матч в АПЛ. Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в социальной сети X.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур», возглавляемый Томасом Франком, находится на 13-й строчке.

