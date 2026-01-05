«Манчестер Юнайтед» назначит Флетчера главным тренером до конца сезона — Джейкобс

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер станет временным главным тренером команды, заняв место Рубена Аморима, ранее уволенного с этой должности. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

По данным источника, манкунианцы собираются назначить нового главного тренера на постоянной основе следующим летом. Исполняющий обязанности главного тренера будет работать с командой до конца нынешнего сезона.

Даррен Флетчер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за эту команду он играл с 2002 по 2015 год, а с прошлого лета он тренировал молодёжный состав «красных дьяволов». На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.