Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» назначит Флетчера главным тренером до конца сезона — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» назначит Флетчера главным тренером до конца сезона — Джейкобс
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер станет временным главным тренером команды, заняв место Рубена Аморима, ранее уволенного с этой должности. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

По данным источника, манкунианцы собираются назначить нового главного тренера на постоянной основе следующим летом. Исполняющий обязанности главного тренера будет работать с командой до конца нынешнего сезона.

Даррен Флетчер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за эту команду он играл с 2002 по 2015 год, а с прошлого лета он тренировал молодёжный состав «красных дьяволов». На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
«Не понимаю, почему так затянули». Погребняк — об увольнении Аморима из «Ман Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android