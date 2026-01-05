Египет — Бенин: стартовые составы команд на матч Кубка африканских наций

Сегодня, 5 января, состоится матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором сыграют сборные Египта и Бенина. Встреча состоится на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступит Пьер Атчо (Габон). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

Египет: Эль-Шенави, Хани, Ибрахим, Рабья, Хамди, Аттия, Фати, Салах, Мармуш, Трезеге, Адель.

Бенин: Данджину, Уору, Вердон, Тижани, Рош, Имуран, Додо, Д'Алмейда, Тосин, Олаитан, Алоко.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.