Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд назвал претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в соцсетях опубликовал свою версию списка претендентов на пост нового главного тренера манкунианцев. Ранее данную должность покинул Рубен Аморим.

«Де Дзерби, Тухель, Хави или Даррен Флетчер, если у него получится», — сказано в публикации Фердинанда.

Роберто Де Дзерби на данный момент возглавляет «Марсель», команда находится на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. Томас Тухель работает со сборной Англии, он вывел её на чемпионат мира — 2026. Последним местом работы Хави была «Барселона», с которой он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. Даррен Флетчер сейчас возглавляет молодёжную команду «МЮ».

