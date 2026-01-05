«Селтик» уволил тренера Уилфрида Нэнси через месяц после назначения

Шотландский «Селтик» на официальном сайте сообщил об уходе Уилфрида Нэнси с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Селтик» объявляет о решении расторгнуть контракт с главным тренером Уилфридом Нэнси с немедленным вступлением в силу. Клуб благодарит Уилфрида за его усилия и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Помощники Уилфрида Кваме Ампаду, Жюль Геген и Максим Шалье также покидают клуб, и мы желаем им всего наилучшего.

Клуб также подтверждает, что Пол Тисдейл покинул пост руководителя футбольных операций. Мы благодарим Пола за его вклад в эту работу.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​болельщикам, как только это станет возможно», — сказано в сообщении «кельтов».

Уилфрид Нэнси работал в «Селтике» с 4 декабря 2025 года. В восьми матчах под его руководством команда потерпела шесть поражений. «Кельты» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице шотландского Премьершипа.