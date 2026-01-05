Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Селтик» уволил тренера Уилфрида Нэнси через месяц после назначения

«Селтик» уволил тренера Уилфрида Нэнси через месяц после назначения
Комментарии

Шотландский «Селтик» на официальном сайте сообщил об уходе Уилфрида Нэнси с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Селтик» объявляет о решении расторгнуть контракт с главным тренером Уилфридом Нэнси с немедленным вступлением в силу. Клуб благодарит Уилфрида за его усилия и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Помощники Уилфрида Кваме Ампаду, Жюль Геген и Максим Шалье также покидают клуб, и мы желаем им всего наилучшего.

Клуб также подтверждает, что Пол Тисдейл покинул пост руководителя футбольных операций. Мы благодарим Пола за его вклад в эту работу.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​болельщикам, как только это станет возможно», — сказано в сообщении «кельтов».

Уилфрид Нэнси работал в «Селтике» с 4 декабря 2025 года. В восьми матчах под его руководством команда потерпела шесть поражений. «Кельты» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице шотландского Премьершипа.

Материалы по теме
Шотландский «Селтик» арендовал защитника «Борнмута» Араухо до конца сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android