Маноло Гонсалес из «Эспаньола» — лучший тренер Ла Лиги по итогам декабря

Возглавляющий «Эспаньол» Маноло Гонсалес получил приз лучшему тренеру Ла Лиги по итогам декабря. Об этом сообщает официальный сайт испанской Примеры.

В прошлом месяце бело-синие под руководством специалиста одержали три победы в трёх встречах, обыграв «Райо Вальекано» (1:0), «Хетафе» (1:0) и «Атлетик» из Бильбао (2:1). На данную награду также претендовали Ханс-Дитер Флик («Барселона») и Клаудио Хиральдес («Сельта»).

На данный момент «Эспаньол» с 33 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства.

В предыдущем туре «Эспаньол» уступил «Барселоне» (0:2), а в следующем туре встретится с «Леванте».