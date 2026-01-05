Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маноло Гонсалес из «Эспаньола» — лучший тренер Ла Лиги по итогам декабря

Маноло Гонсалес из «Эспаньола» — лучший тренер Ла Лиги по итогам декабря
Комментарии

Возглавляющий «Эспаньол» Маноло Гонсалес получил приз лучшему тренеру Ла Лиги по итогам декабря. Об этом сообщает официальный сайт испанской Примеры.

В прошлом месяце бело-синие под руководством специалиста одержали три победы в трёх встречах, обыграв «Райо Вальекано» (1:0), «Хетафе» (1:0) и «Атлетик» из Бильбао (2:1). На данную награду также претендовали Ханс-Дитер Флик («Барселона») и Клаудио Хиральдес («Сельта»).

На данный момент «Эспаньол» с 33 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства.

В предыдущем туре «Эспаньол» уступил «Барселоне» (0:2), а в следующем туре встретится с «Леванте».

Материалы по теме
Тренер «Эспаньола» эмоционально высказался после матча с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android