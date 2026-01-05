Статистика «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме: количество матчей, побед, поражений

Официальный аккаунт английской Премьер-лиги опубликовал подробную статистику «Манчестер Юнайтед» за период под руководством тренера Рубена Аморима, который ранее покинул свой пост. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

«Манчестер Юнайтед» провёл под руководством Рубена Аморима 63 матча во всех турнирах, в которых одержал 25 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения.

В Премьер-лиге чаще всего на поле при Амориме выходил полузащитник и капитан команды Бруну Фернандеш (42 встречи), далее по списку идут Лени Йоро (41) и Диогу Дало (40).

Лучшим бомбардиром команды в АПЛ при Амориме также был Фернандеш (11), девять мячей у Амада Диалло, шесть — у Брайана Мбемо.

Лучшим ассистентом также стал Фернандеш (14), следующими в рейтинге являются Амад Диалло (6) и Диогу Дало (4).