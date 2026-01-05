«Вест Хэм Юнайтед» купил у «Лацио» нападающего Валентина Кастельяноса

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявил о приобретении у римского «Лацио» нападающего Валентина Кастельяноса.

Футболист подписал с английским клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2030 года и включает опцию продления ещё на один год.

В текущем клубном сезоне Валентин Кастельянос провёл за «Лацио» 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн. Ранее футболист также выступал за «Жирону», «Нью-Йорк Сити», с которым выигрывал МЛС, и другие команды.