Стало известно, сколько Аморим получит за расторжение контракта с «МЮ» — talkSPORT

Комментарии

Тренер Рубен Аморим, ранее уволенный с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», получит внушительную неустойку за досрочное расторжение трудового договора. Об этом сообщает talkSPORT.

Специалист работал с «красными дьяволами» с ноября 2024 года, в январе 2026-го он покинул команду, его контракт был рассчитан до конца следующего сезона. В качестве неустойки он получит £ 10,05 млн.

В ноябре 2024-го манкунианцы выплатили «Спортингу» £ 9,6 млн в качестве компенсации. По своему контракту Аморим зарабатывал £ 6,7 млн в год. За период работы в «МЮ» тренер уже заработал £ 7,8 млн. На трансферы «Манчестер Юнайтед» при Амориме потратил около £ 250 млн.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

