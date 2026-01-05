Египет — Бенин: Аттия вывел египтян вперёд на 69-й минуте
В эти минуты идёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором играют сборные Египта и Бенина. Встреча проходит на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступает Пьер Атчо (Габон). На данный момент счёт 1:0 в пользу египтян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок африканских наций . 1/8 финала
05 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Египет
2-й тайм
1 : 1
Бенин
1:0 Аттия – 69' 1:1 Доссу – 83'
На 69-й минуте Марван Аттия открыл счёт в этой игре и вывел египтян вперёд.
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.
