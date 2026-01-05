Скидки
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Египет — Бенин: Доссу сравнял счёт на 83-й минуте

Египет — Бенин: Доссу сравнял счёт на 83-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором играют сборные Египта и Бенина. Встреча проходит на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступает Пьер Атчо (Габон). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
05 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Египет
2-й тайм
1 : 1
Бенин
1:0 Аттия – 69'     1:1 Доссу – 83'    

На 83-й минуте Жодель Доссу забил ответный мяч. Ранее, на 69-й минуте, Марван Аттия открыл счёт в этой игре и вывел египтян вперёд.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
