Египет — Бенин: Ибрахим вывел египтян вперёд на 97-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором играют сборные Египта и Бенина. Встреча проходит на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступает Пьер Атчо (Габон). На данный момент счёт 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Яссер Ибрахим вывел египтян вперёд на 97-й минуте. Ранее, на 69-й минуте, Марван Аттия открыл счёт в этой игре и вывел египтян вперёд. На 83-й минуте Жодель Доссу забил ответный мяч.
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.
