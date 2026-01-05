Скидки
«Зенит» отклонил предложение «Крузейро» по Жерсону на € 27 млн — Конур

«Зенит» отклонил предложение бразильского «Крузейро» по трансферу полузащитника команды Жерсона на сумму € 27 млн, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Бразильский клуб готовит новое предложение «Зениту», а футболист выражает желание, чтобы сделка была завершена как можно скорее. Также сообщается, что интерес к полузащитнику проявляют ещё один бразильский и два европейских клуба. Действующее трудовое соглашение Жерсона с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2030 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 18 млн.

