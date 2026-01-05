Скидки
«Спартак» поделился архивными фото с работы в клубе нового главного тренера Карседо

«Спартак» поделился архивными фото с работы в клубе нового главного тренера Карседо
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала архивные фото нового главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо. О назначении экс-тренера кипрского «Пафоса» было объявлено в понедельник, 5 января. Ранее испанец уже работал в тренерском штабе красно-белых.

«С возвращением в «Спартак», Хуан Карлос!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале.

Хуан Карлос Карседо входил в тренерский штаб «Спартака» с июля по ноябрь 2012 года. Тогда главным тренером красно-белых был ныне возглавляющий английскую «Астон Виллу» испанец Унаи Эмери. На своём новом посту Карседо сменил россиянина Вадима Романова.

