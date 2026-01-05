Скидки
Игорь Акинфеев отреагировал на посты и комментарии про себя в иностранных пабликах

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал публикации про себя в иностранных пабликах, посвящённые его футбольному долголетию и преданности клубу. Экс-вратарь сборной России является воспитанником армейцев и выступает за основную команду с 2003 года.

«Периодически натыкаюсь на различные зарубежные паблики с постами про меня. Там ещё какое-то сумасшедшее количество просмотров и комментариев.

Самое весёлое – это комментарии от иностранных болельщиков, которые пишут, что помнят меня по играм за сборную; покупали меня в FIFA 05 (я, оказывается, в тех сериях был очень перспективным); благодарят за разные матчи и отмечают, что я играю дольше, чем существует мир.

Спасибо всему футбольному сообществу, что не забывают 35», — написал Акинфеев в телеграм-канале, прикрепив скриншоты из пабликов Eurofootcom и Nextmexoficial10.

