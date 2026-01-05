«Если долго жевать жвачку, вкус пропадает». Директор «Баварии» — о контракте Юпамекано

Главный исполнительный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о ситуации с продлением контракта защитника команды Деотшанкюля Юпамекано.

«Юпа [Юпамекано] получил от нас предложение, которое мы улучшили. Уже несколько раз обсуждали это с его агентами, а теперь и лично с ним. Думаю, ему следует подписать то, что есть, потому что предложение не станет лучше. Вся эта история не может затягиваться. Я просто не хочу называть точный срок сейчас, потому что он станет известен позже. Если долго жевать жвачку, вкус в конце концов пропадает. Поэтому не следует затягивать, как жевание жвачки», — приводит слова Дрезена T-online.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 21 матче во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.