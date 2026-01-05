Скидки
Египет — Бенин, результат матча 5 января 2026, счёт 3:1, Кубок африканский наций 1/8 финала

Египет переиграл Бенин и вышел в 1/4 финала Кубка Африки, Салах забил на 120+4-й минуте
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором играли сборные Египта и Бенина. Встреча проходила на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Пьер Атчо (Габон). Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды Египта.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
05 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Египет
Окончен
3 : 1
ДВ
Бенин
1:0 Аттия – 69'     1:1 Доссу – 83'     2:1 Ибрахим – 97'     3:1 Салах – 120+4'    

На 69-й минуте египтянин Марван Аттия открыл счёт в этой игре. На 83-й минуте Жодель Доссу забил ответный мяч, а Яссер Ибрахим вывел египтян вперёд на 97-й минуте. На 120+4-й минуте Мохамед Салах установил окончательный счёт.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка африканских наций
