Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Типичная чугунная голова». Журавель — об Амориме после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

«Типичная чугунная голова». Журавель — об Амориме после увольнения из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об увольнении португальца Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Специалист покинул команду в понедельник, 5 января.

«Надо выразить восхищение, как Аморим стойко (и долго) держался без заметного прогресса в игре. Он сохранял оптимизм, терпеливо всё объяснял после самых конфузных матчей. Ему хотелось верить и думалось: ну вот-вот произойдёт прорыв.

На самом же деле, Аморим — это типичная чугунная голова, подкованный, но очень неадаптивный тренер. В идеале «МЮ» мог бы выяснить это ещё до назначения. Но раз выясняли по ходу, то убирать стоило раньше», — написал Журавель в телеграм-канале.

Комментарии
