Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сделала предложение «Аль-Хилялю» по трансферу Жоау Канселу — Романо

«Барселона» сделала предложение «Аль-Хилялю» по трансферу Жоау Канселу — Романо
Комментарии

«Барселона» сделала предложение «Аль-Хилялю» по трансферу защитника Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Каталонский клуб рассчитывает арендовать футболиста с покрытием небольшой части его зарплаты.

Ранее в прессе сообщалось, что «Интер» и «Аль-Хиляль» достигли устной договорённости о переходе защитника в миланский клуб на правах аренды с возможным включением в сделку защитников итальянской команды Стефана де Врея или Франческо Ачерби.

Однако окончательное решение не принято, поскольку футболист попросил отложить сделку, чтобы посмотреть, проявит ли «Барселона», которая является для игрока предпочтительным вариантом, конкретный интерес к его приобретению. Действующее трудовое соглашение Канселу с «Аль-Хилялем» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Стали известны две причины, препятствующие возвращению Канселу в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android