«Барселона» сделала предложение «Аль-Хилялю» по трансферу Жоау Канселу — Романо

«Барселона» сделала предложение «Аль-Хилялю» по трансферу защитника Жоау Канселу, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Каталонский клуб рассчитывает арендовать футболиста с покрытием небольшой части его зарплаты.

Ранее в прессе сообщалось, что «Интер» и «Аль-Хиляль» достигли устной договорённости о переходе защитника в миланский клуб на правах аренды с возможным включением в сделку защитников итальянской команды Стефана де Врея или Франческо Ачерби.

Однако окончательное решение не принято, поскольку футболист попросил отложить сделку, чтобы посмотреть, проявит ли «Барселона», которая является для игрока предпочтительным вариантом, конкретный интерес к его приобретению. Действующее трудовое соглашение Канселу с «Аль-Хилялем» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.