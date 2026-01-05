Дивеев прошёл медосмотр перед трансфером из ЦСКА в «Зенит», агент подтвердил

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о возможном скором трансфере футболиста в «Зенит» и подтвердил факт прохождения игроком запланированного ранее медосмотра.

– Сообщалось, что 4 января Игорь должен был пройти медосмотр перед переходом в «Зенит». Это соответствует действительности?

— Да, так и есть.

— Медосмотр пройден успешно?

— Пока больше ничего не комментирую, — сказал Ерёмин в интервью «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба.