«Челси» готов заплатить «Реалу» € 160 млн за переход Винисиуса в зимнее окно- The Guardian

Лондонский «Челси» собирается усилить состав вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание The Guardian, английский клуб готов заплатить за переход бразильца € 160 млн.

Винисиус Жуниор выступает за мадридский «Реал» с лета 2017 года. Бразильскому «Фламенго» за его переход было заплачено € 45 млн. Контракт Винисиуса с «Королевским клубом» подходит к концу летом 2027 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению по новой сделке.

В текущем сезоне вингер принял участие в 19 матчах Ла Лиги. На его счету пять забитых мячей и шесть голевых передач.

