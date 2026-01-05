Скидки
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Галатасарай — Трабзонспор, результат матча 5 января 2026, счёт 4:1, Суперкубок Турции 1/2 финала

«Галатасарай» разгромил «Трабзонспор» и вышел в финал Суперкубка Турции
Комментарии

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Турции, в котором встречались «Галатасарай» и «Трабзонспор». Встреча состоялась на стадионе «Калйон» (Газиантеп, Турция). Матч завершился победой футболистов команды «Галатасарая» со счётом 4:1.

Суперкубок Турции . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 20:30 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
4 : 1
Трабзонспор
Трабзон
1:0 Йылмаз – 38'     2:0 Эльмалы – 45+3'     2:1 да Силва – 55'     3:1 Акгюн – 63'     4:1 Икарди – 81'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Галатасарая» Барыш Алпер Йылмаз на 38-й минуте. В добавленное к первому тайму время защитник Эрен Эльмалы удвоил преимущество команды. На 55-й минуте полузащитник «Трабзонспора» Филипе Августо да Силва сократил отставание в счёте, но через восемь минут Юнус Акгюн положил третий мяч «Галатасарая» в этой встрече. На 81-й минуте Мауро Икарди забил четвёртый мяч в ворота «Трабзонспора». В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями.

В финальном матче турнира «Галатасарай» встретится с победителем пары «Фенербахче» — «Самсунспор», игра между которыми состоится 6 января. Финал турнира запланирован на 10 января.

Действующим победителем Суперкубка Турции является «Бешикташ», который в финале турнира 2024 года разгромил «Галатасарай» со счётом 5:0.

Турнирная сетка Суперкубка Турции
В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к полузащитнику «Интера» Фраттези
