«Галатасарай» разгромил «Трабзонспор» и вышел в финал Суперкубка Турции

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Турции, в котором встречались «Галатасарай» и «Трабзонспор». Встреча состоялась на стадионе «Калйон» (Газиантеп, Турция). Матч завершился победой футболистов команды «Галатасарая» со счётом 4:1.

Первый мяч в игре забил нападающий «Галатасарая» Барыш Алпер Йылмаз на 38-й минуте. В добавленное к первому тайму время защитник Эрен Эльмалы удвоил преимущество команды. На 55-й минуте полузащитник «Трабзонспора» Филипе Августо да Силва сократил отставание в счёте, но через восемь минут Юнус Акгюн положил третий мяч «Галатасарая» в этой встрече. На 81-й минуте Мауро Икарди забил четвёртый мяч в ворота «Трабзонспора». В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями.

В финальном матче турнира «Галатасарай» встретится с победителем пары «Фенербахче» — «Самсунспор», игра между которыми состоится 6 января. Финал турнира запланирован на 10 января.

Действующим победителем Суперкубка Турции является «Бешикташ», который в финале турнира 2024 года разгромил «Галатасарай» со счётом 5:0.