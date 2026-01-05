Скидки
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Два клуба французской Лиги 1 заинтересованы в полузащитнике «Краснодара» — L'Equipe

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен может вернуться во Францию. Как сообщает издание L'Equipe, в возвращении своего бывшего футболиста заинтересован «Осер», из которого француз и перебрался в стан чемпионов России в летнее трансферное окно.

По данным источника, французский клуб хотел бы вернуть Перрена на правах аренды до конца сезона. Руководство «Краснодара», как сообщается, выступает против такой перспективы. Кроме того, интерес к футболисту в последние дни проявлял «Монако».

По информации издания, никаких конкретных шагов монегаски пока не предпринимали. Однако оформлению сделки могут помочь благоприятные связи между владельцами двух клубов (президентом «Монако» является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев — прим. «Чемпионата»).

