Хуан Карлос Карседо, назначенный тренером «Спартака», попрощался с болельщиками «Пафоса»

Тренер Хуан Карлос Карседо, возглавивший московский «Спартак», попрощался с болельщиками «Пафоса».

Кипрский клуб на своей странице в социальной сети опубликовал видео прощания болельщиков со специалистом с подписью: «Какой замечательный человек! Нам будет тебя не хватать».

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с клубом испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра. Сегодня, 5 января, московский «Спартак» объявил о назначении специалиста на должность главного тренера.

Ранее специалист уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.