«Вест Хэм» — лидер по тратам в текущее окно, клуб взял двух форвардов за € 20+ млн

Английский «Вест Хэм» потратил больше всех в мире на зимние приобретения в текущее трансферное окно. Как сообщает специализирующийся на трансферах портал Transfermarkt, «молотобойцы» заплатили € 23 млн за форварда Пабло Фелипе португальскому «Жил Висенте» и € 29 млн итальянскому «Лацио» – за нападающего Валентина Кастельяноса.

Таким образом, «Вест Хэм» потратил € 52 млн на зимних новичков и является лидером по этому показателю в мире. На второй строчке по расходам располагается лондонский «Кристал Пэлас» (€ 40 млн). В топ-5 также входят немецкий «Айнтрахт» (€ 19,3 млн), американский «Интер Майами» (€ 15 млн) и португальский «Спортинг» (€ 14 млн).