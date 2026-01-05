Гвардиол получил перелом ноги в матче с «Челси», игроку «Манчестер Сити» проведут операцию

Английский «Манчестер Сити» сообщил о повреждении защитника команды Йошко Гвардиола, полученном в матче 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «горожане» сыграли вничью с «Челси» (1:1). Хорват травмировался и был заменён на 51-й минуте.

«Манчестер Сити» подтверждает, что Йошко Гвардиол получил перелом большеберцовой кости правой ноги. Травма была получена во втором тайме воскресного матча Премьер-лиги с «Челси». Защитнику предстоит операция на этой неделе. Обследование продолжается для определения полной степени травмы и прогноза.

Все в клубе желают Йошко скорейшего выздоровления, и «Манчестер Сити» будет регулярно информировать вас о ходе его реабилитации», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити» на официальном сайте команды.