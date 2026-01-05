Левандовски может стать частью сделки по переходу Канселу в «Барселону» — Тавольери

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может стать частью сделки по переходу защитника Жоау Канселу из «Аль-Хиляля» в каталонский клуб, сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х.

В ходе переговоров по переходу Жоау Канселу «Аль-Хиляль» выдвинул идею включения нападающего в сделку, согласно которой польский футболист присоединится к саудовской Про-Лиге до конца сезона. Левандовски освободит «Барселону» от зарплаты за последние шесть месяцев, после чего проведёт этот период в «Аль-Хиляле» с увеличенной зарплатой.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые сделали предложение клубу из Саудовской Аравии по трансферу Жоау Канселу, который рассматривает переход в «Барселону», как приоритетный для себя вариант.