Нигерия разгромила Мозамбик и вышла в четвертьфинал КАН, Осимхен и Лукман забили

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Нигерии и Мозамбика. Команды играли на стадионе «Фес» (Фес, Марокко). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Абду Мефайр из Камеруна. Разгромную победу со счётом 4:0 одержали футболисты нигерийской команды.

На 20-й минуте атакующий полузащитник Адемола Лукман вывел сборную Нигерии вперёд. На 25-й минуте нападающий Виктор Осимхен удвоил преимущество своей команды. На 47-й минуте Осимхен оформил дубль и довёл преимущество до крупного. На 75-й минуте форвард Акор Адамс забил четвёртый мяч.

Таким образом, сборная Нигерии квалифицировалась в четвертьфинал Кубка Африки. Соперник нигерийцев определится завтра, 6 января. Мозамбик завершил выступления на турнире.