Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигерия — Мозамбик, результат матча 5 января 2026, счёт 4:0, Кубок африканский наций 1/8 финала

Нигерия разгромила Мозамбик и вышла в четвертьфинал КАН, Осимхен и Лукман забили
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Нигерии и Мозамбика. Команды играли на стадионе «Фес» (Фес, Марокко). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Абду Мефайр из Камеруна. Разгромную победу со счётом 4:0 одержали футболисты нигерийской команды.

Кубок африканских наций . 1/8 финала
05 января 2026, понедельник. 22:00 МСК
Нигерия
Окончен
4 : 0
Мозамбик
1:0 Лукман – 20'     2:0 Осимхен – 25'     3:0 Осимхен – 47'     4:0 Адамс – 75'    

На 20-й минуте атакующий полузащитник Адемола Лукман вывел сборную Нигерии вперёд. На 25-й минуте нападающий Виктор Осимхен удвоил преимущество своей команды. На 47-й минуте Осимхен оформил дубль и довёл преимущество до крупного. На 75-й минуте форвард Акор Адамс забил четвёртый мяч.

Таким образом, сборная Нигерии квалифицировалась в четвертьфинал Кубка Африки. Соперник нигерийцев определится завтра, 6 января. Мозамбик завершил выступления на турнире.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Турнирная сетка Кубка африканских наций - 2025
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: финал МЧМ по хоккею, Кубок Африки, Серия А, теннис и НБА
Топ-матчи вторника: финал МЧМ по хоккею, Кубок Африки, Серия А, теннис и НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android