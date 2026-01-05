Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев — о трансферах: конечно, отпустим. Не больше, чем одного игрока из каждой линии

Талалаев — о трансферах: конечно, отпустим. Не больше, чем одного игрока из каждой линии
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что клуб готов расстаться с некоторыми футболистами в случае поступления выгодных трансферных предложений.

«Я как тренер против продажи любого из своих игроков, потому что они мне как дети, может быть, как младшие братья. Но есть игроки, которые это заслужили. Перед отпуском мы обсуждали с руководством, что если к игрокам придут с хорошим предложением, то мы, конечно, отпустим. Но не больше, чем одного игрока из каждой линии. Потому что иначе это дестабилизирует команду», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных встреч в Мир Российской Премьер-Лиге «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Николай Писарев высказался об эмоциональном поведении Андрея Талалаева на бровке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android