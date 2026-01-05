Талалаев — о трансферах: конечно, отпустим. Не больше, чем одного игрока из каждой линии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что клуб готов расстаться с некоторыми футболистами в случае поступления выгодных трансферных предложений.

«Я как тренер против продажи любого из своих игроков, потому что они мне как дети, может быть, как младшие братья. Но есть игроки, которые это заслужили. Перед отпуском мы обсуждали с руководством, что если к игрокам придут с хорошим предложением, то мы, конечно, отпустим. Но не больше, чем одного игрока из каждой линии. Потому что иначе это дестабилизирует команду», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных встреч в Мир Российской Премьер-Лиге «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.