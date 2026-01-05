Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 5 января

В понедельник, 5 января, состоялись две встречи 1/8 финала Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 5 января:

Египет — Бенин — 3:1 (доп. вр.);

Нигерия — Мозамбик — 4:0.

Заключительные встречи 1/8 финала Кубка африканских наций состоятся во вторник, 6 января. Победитель соревнования определится в финальном матче, который состоится в воскресенье, 18 января. Действующим чемпионом Кубка африканских наций является национальная команда Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.