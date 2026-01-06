«Контракт до 2028 года? Мало интересуют чужие деньги». Талалаев — о Карседо в «Спартаке»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо тренером московского «Спартака».

«Если брать его тренерские идеи, которые он сейчас реализовывает, то в принципе у «Спартака» неплохая задумка. Насколько это реализуется, насколько в наших реалиях… Два месяца предсезонки пройдёт, и будет интересно посмотреть.

Контракт до 2028 года? Меня мало интересуют чужие деньги, но, на мой взгляд, это немножко спорное вложение», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с клубом испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра. Сегодня, 5 января, московский «Спартак» объявил о назначении специалиста на должность главного тренера.

Ранее специалист уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.