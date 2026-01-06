Покинувшая «Зенит» футболистка подписала контракт с «Атлетико» Мадрид

Мадридский «Атлетико» подписал контракт с экс-футболисткой санкт-петербургского «Зенита» Присцилой Чинчильей. О заключении договора с костариканской нападающей объявила пресс-служба испанской команды. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Благодаря этому приобретению клуб пополнился вингером, выделяющимся своей скоростью, умением вести мяч в последней трети поля и великолепным бомбардирским мастерством. Добро пожаловать, Присцила Чинчилья!» — говорится на официальном сайте мадридского «Атлетико».

Фото: ФК «Атлетико» Мадрид

В женской команде «Зенита» Чинчилья выступала с марта 2024 года по декабрь 2025-го и провела в футболке сине-бело-голубых 49 матчей. На счету футболистки восемь голов и 13 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Присцила стала чемпионкой России 2024 года, а в 2025-м — обладательницей Суперкубка страны.