«Челси» не является вариантом для Винисиуса, лондонцы не покроют зарплату игрока — Бенито

Лондонский «Челси» не является подходящим вариантом для форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает журналист Маркос Бенито в соцсети X. По данным источника, английский клуб не может удовлетворить ожидания футболиста по зарплате.

Ранее сообщалось, что «Челси» собирается усилить состав бразильским вингером в зимнее трансферное окно и готов заплатить «Реалу» за его переход € 160 млн.

Контракт Винисиуса с «Королевским клубом» подходит к концу летом 2027 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению по новой сделке, поскольку бразилец продолжает требовать оклад в размере € 30 млн за сезон.