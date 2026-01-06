Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» не является вариантом для Винисиуса, лондонцы не покроют зарплату игрока — Бенито

«Челси» не является вариантом для Винисиуса, лондонцы не покроют зарплату игрока — Бенито
Комментарии

Лондонский «Челси» не является подходящим вариантом для форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает журналист Маркос Бенито в соцсети X. По данным источника, английский клуб не может удовлетворить ожидания футболиста по зарплате.

Ранее сообщалось, что «Челси» собирается усилить состав бразильским вингером в зимнее трансферное окно и готов заплатить «Реалу» за его переход € 160 млн.

Контракт Винисиуса с «Королевским клубом» подходит к концу летом 2027 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению по новой сделке, поскольку бразилец продолжает требовать оклад в размере € 30 млн за сезон.

Материалы по теме
ЦСКА нашёл замену Дивееву, «Челси» хочет купить Винисиуса у «Реала». Трансферы и слухи дня
ЦСКА нашёл замену Дивееву, «Челси» хочет купить Винисиуса у «Реала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android