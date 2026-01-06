Стал известен один из соперников московского «Спартака» на зимних сборах — Sportarena

Московский «Спартак» в ходе подготовки ко второй части сезона Мир Российской Премьер-Лиги проведёт товарищеский матч с казахстанским «Елимаем», сообщает интернет-издание Sportarena.

Согласно сведениям источника, встреча запланирована на 19 февраля.

Ранее сообщалось, что красно-белые выйдут из отпуска 12 января. Команде предстоят медицинское обследование и тесты на функциональную готовность, а 15 января «Спартак» отправится в Дубай (ОАЭ). Первый сбор команды пройдёт с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, а третий — с 12 по 28 февраля.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработавший 40 очков.