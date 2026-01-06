Скидки
«Не могу сказать, что я в восторге». Мор — о назначении Карседо в «Спартак»

«Не могу сказать, что я в восторге». Мор — о назначении Карседо в «Спартак»
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении на пост главного тренера красно-белых испанца Хуана Карседо. О подписании контракта с бывшим тренером кипрского «Пафоса» было объявлено в понедельник, 5 января.

«Не могу сказать, что я в восторге, потому что у Карседо большого опыта работы главным тренером нет. Я за то, чтобы «Спартак» возглавлял российский специалист. Это очень важно, чтобы для российского тренера это был пик карьеры. Потому что если наш специалист будет в «Спартаке», то он будет полностью выкладываться», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Контракт Карседо со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. На своём новом посту испанец сменил россиянина Вадима Романова.

