Игрок «Баварии» Карл отключил комментарии в соцсетях после своих высказываний про «Реал»

17-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Ленарт Карл отключил комментарии на своей странице в социальной сети после того, как болельщики раскритиковали его за высказывания про мадридский «Реал».

Ранее футболист заявил о своём желании выступать за «Реал» и назвал «сливочных» клубом своей мечты, отдав при этом должное «Баварии». Полузащитник отметил, что «Бавария» занимает особое место в его сердце и ему нравится выступать за мюнхенский клуб.

В нынешнем сезоне Ленарт Карл дебютировал за первую команду «Баварии». В 21 матче во всех турнирах за клуб он забил шесть голов и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 60 млн.