«Барселона» договорилась о возвращении Жоау Канселу, опередив в сделке «Интер» — Романо

«Барселона» согласовала трансфер португальского защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

По информации источника, это будет аренда до окончания сезона-2025/2026, за которую каталонский клуб заплатит € 4 млн саудовскому клубу. Отмечается, что в гонке за игроком активные действия предпринимал «Интер», однако португальский футболист лично настоял с вариантом с «Барселоной».

Ранее в СМИ сообщалось, что «нерадзурри» были близки к завершению сделки по возвращению Канселу, но португалец приостановил переговоры.

Канселу 31 год, за «Аль-Хиляль» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Действующий контракт Жоау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 10 млн. Ранее португалец выступал как за «Интер», так и за «Барселону».