Сульшер готов вернуться в «Манчестер Юнайтед» после увольнения Аморима — Романо

Уле-Гуннар Сульшер проявил интерес к тому, чтобы вновь возглавить «Манчестер Юнайтед» в качестве исполняющего обязанности главного тренера — вне зависимости от срока контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Сульшер уже тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.

«Манчестер Юнайтед» не спешит с решением и продолжает оценивать кандидатов на эту должность. На этой неделе обязанности главного тренера временно будет исполнять Даррен Флетчер.

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.