Александр Елагин отреагировал на увольнение Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался об увольнении тренера Рубена Аморима из английского «Манчестер Юнайтед». Клуб объявил об уходе специалиста вчера, 5 января.

«Вы обратили внимание, что тренеры, побеждавшие в АПЛ, были Личностями! Мало того, что это классные специалисты, это люди, которые не боялись принимать непопулярные решения, действовать жёстко, иногда даже через чур, но в итоге именно они оказывались победителями. Аморим, безусловно, тренер высокого класса, но его упёртость в одну тактическую схему — поражала. Но не приживается это «МЮ», поищи, поэкспериментируй, тем более, что владельцы «МЮ» проявляли к нему просто удивительное терпение...» — написал Елагин в телеграм-канале.

Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

