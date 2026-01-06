Александр Елагин отреагировал на увольнение Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Российский комментатор Александр Елагин высказался об увольнении тренера Рубена Аморима из английского «Манчестер Юнайтед». Клуб объявил об уходе специалиста вчера, 5 января.

«Вы обратили внимание, что тренеры, побеждавшие в АПЛ, были Личностями! Мало того, что это классные специалисты, это люди, которые не боялись принимать непопулярные решения, действовать жёстко, иногда даже через чур, но в итоге именно они оказывались победителями. Аморим, безусловно, тренер высокого класса, но его упёртость в одну тактическую схему — поражала. Но не приживается это «МЮ», поищи, поэкспериментируй, тем более, что владельцы «МЮ» проявляли к нему просто удивительное терпение...» — написал Елагин в телеграм-канале.

Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.