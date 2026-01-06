Скидки
Комментатор Елагин предложил несколько вариантов идеального тренера для «МЮ» после Аморима

Российский комментатор Александр Елагин предложил «Манчестер Юнайтед» несколько вариантов на пост главного тренера после увольнения португальского специалиста Рубена Аморима из английского клуба.

«Здесь нужен человек типа Конте (я уж не говорю о Шенкли), который бы и сам горел и зажигал команду. Фергюсона специально не упомянул, потому что такой как он — один. Он — Гений. P.S. А может они договорились с Гвардиолой? Чем чёрт не шутит…

Кстати, мы забыли о сэре Саутгейте. Между прочим, вот такой зануда и педант вполне может подойти сегодня «МЮ»...» — написал Елагин в телеграм-канале.

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

