Аморима удивило, насколько политизированной и трудной оказалась работа в «МЮ» — Sky Sports

Рубен Аморим рассказал друзьям, что ему было сложно справляться с внешним давлением вокруг клуба, которое, по его мнению, подрывало работу, которую он выполнял в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По данным источника, Аморим считает, что должность была ему по силам, однако его удивило, насколько политизированной и трудной оказалась работа в «Манчестер Юнайтед». По его словам, к этой роли невозможно полноценно подготовиться заранее, потому что уникальные вызовы клуба становятся понятны только после начала работы на «Олд Траффорд».

Португальский специалист считает, что со временем его влияние на футбольные решения становилось всё меньше.

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба.

Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
