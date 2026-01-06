«Погружение в марсианскую бездну». Казанский отреагировал на увольнение Аморима из «МЮ»

Российский комментатор Денис Казанский высказался об увольнении тренера Рубена Аморима из английского «Манчестер Юнайтед». Клуб объявил об уходе специалиста вчера, 5 января.

«К отставкам в «Манчестер Юнайтед» привыкаешь как к смене времён года. Уже 10 тренеров сменилось с момента прощания сэра Алекса. Некоторым «до свидания» было категорически необходимо, кого-то было жаль по-человечески, но… всё равно это потрясение.

Время Аморима пришло. Причём тогда, когда казалось, что худший момент его карьеры в этом кресле прошёл. Команда всё ещё нестабильна, но было ощущение, что вернутся основные центральные защитники и Бруну, закончится Кубок Африки — и этот Манчестер будет в Лиге чемпионов. А «сейчас» надо просто пережить: с молодыми игроками, с экспериментальной обороной. Просто выдержать. Завтра будет лучше. Только вера, которая не нуждалась в доказательстве.

Обсуждать клубное заявление бессмысленно. Дело точно не в результатах. Если бы они были причиной, то гнать надо было либо в конце прошлого чудовищного сезона, либо в начале этого, до первой международной паузы. Казалось, что боссы Манчестера это поняли. Осенью слова Рэдклиффа про три года дали уверенность. Всем.

14 месяцев — и adeus, Рубен!

Аморим запомнится яркой португальской мозаикой. Катастрофический прошлый сезон, убитый финал с «Тоттенхэмом» — погружение в марсианскую инфернальную бездну. Упрямство с этой проклятой схемой и лето дорогостоящих покупок. Публичные расстрелы Рашфорда, Гарначо, Санчо и Антони. Маринование Майну, удивительно обаятельные пресс-конференции. Несколько грандиозных результатов. Шумные победы (декабрьское дерби с «Ман Сити» и эпический матч с «Лионом»), дикие поражения («Гримсби»).

Без середины.

Один из самых талантливых и амбициозных тренеров Европы стал очередной жертвой неудачи. Возможно, мы действительно ничего не понимаем, и время могло бы изменить судьбу клуба, как он её видел… Его португальские идеи никак не связались с английской реальностью.

Оно и изменилось. Время. Только в другую сторону. Рубен снова «не тот самый», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.