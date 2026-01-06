Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш обратился к Амориму после его увольнения из клуба

Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш опубликовал обращение к португальскому специалисту Рубену Амориму, который вчера, 5 января, был уволен из английского клуба.

«Спасибо, господин! Желаю вам и вашему техническому персоналу всего наилучшего!» — написал Фернандеш в посте на своей странице в соцсети, посвящённому уходу Аморима из клуба.

Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

Бруну Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с января 2020-го, за это время он провёл за команду 308 матчей, в которых забил 103 гола и отдал 93 голевые передачи.