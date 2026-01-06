Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш обратился к Амориму после его увольнения из клуба

Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш обратился к Амориму после его увольнения из клуба
Комментарии

Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш опубликовал обращение к португальскому специалисту Рубену Амориму, который вчера, 5 января, был уволен из английского клуба.

«Спасибо, господин! Желаю вам и вашему техническому персоналу всего наилучшего!» — написал Фернандеш в посте на своей странице в соцсети, посвящённому уходу Аморима из клуба.

Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

Бруну Фернандеш выступает за «красных дьяволов» с января 2020-го, за это время он провёл за команду 308 матчей, в которых забил 103 гола и отдал 93 голевые передачи.

Материалы по теме
«Погружение в марсианскую бездну». Казанский отреагировал на увольнение Аморима из «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android