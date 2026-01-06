Скидки
Гари Невилл рассказал, какой тренер нужен «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера.

«У Луи ван Гала была своя философия. Жозе Моуринью играет в определённом стиле. То же самое можно сказать и о Дэвиде Мойесе. Эрик тен Хаг, опять же, играл в совершенно другом стиле — не таком, в какой обычно играет «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед должен назначить тренера, который соответствует ДНК их клуба. «Аякс» никогда не изменится ни для кого, «Барселона» никогда не изменится ни для кого. Я не считаю, что «Манчестер Юнайтед» должен меняться для кого-либо.

Нельзя сказать, что эти менеджеры плохие тренеры, но все они пришли с разными идеями, разными стилями игры, разными философиями, и ни один из них по-настоящему не подходит под стиль «Манчестер Юнайтед». Клубу сейчас нужен опытный тренер, готовый играть в быстрый, зрелищный, атакующий и агрессивный футбол», — приводит слова Невилла Sky Sports.

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

