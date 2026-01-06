«Кресло в Манчестере отравлено». Казанский назвал кандидатов на пост нового тренера «МЮ»

Российский комментатор Денис Казанский предложил «Манчестер Юнайтед» несколько вариантов на пост главного тренера после увольнения португальского специалиста Рубена Аморима из английского клуба.

«Оставляя вопросы к нему по стратегии, заменам и так далее, всё же больше непонимания вызывает отношение нанимателей. Разве они не знали о его упрямстве (или незнании другой модели), когда доверяли ему должность? Знали, что нужны игроки в центр поля летом. И? Почему тогда не послушали и выгнали Дэна Эшфорта, который сомневался в тактической гибкости Аморима и в его готовности к работе на таком уровне?

Это был их первый самостоятельный выбор как новых боссов. Почему, когда всё было плохо, они терпели и не признавались в ошибках, а теперь настало время? Кошмар. Решение понятное. Но выглядит оно волюнтаристски: «Знай своё место, сынок».

Теперь интересно, это просто манчестерская резня бензопилой или реакция на готовое решение относительно нового тренера? Увольняешь — нанимай. Флетчер несерьёзен. Будут результаты — ноль сомнений. 4-2-3-1. Коби и Каземиро в опорной зоне, Бруну на десятке. Даже Шешко начнёт забивать голы. К гадалке не ходи.

Вообще, какой-то сюр в мгновенном появлении легенд на скамейке запасных: Гиггз, Кэррик, Руни, Флетчер. Но как говорят в Липецке: «Ху из некст?» Либо Хави, который уже заигрывал с клубом. Либо… Точно не Мареска. Человек, который тоже решил стать «столбовой дворянкой». В списке кандидатов будут фигурировать практически все, кого можно впихнуть: Гласнер, Тухель, Де Дзерби, Маккенна. Только пусть не окажется Саутгейтом. Господи упаси… Кресло в Манчестере отравлено. Наивных и амбициозных вроде бы всегда хватало. Но вот так, чтобы реально нужно было идти именно за этим кандидатом — у меня нет таких примеров. Зато не скучно, правда?!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.