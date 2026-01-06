Стали известны условия возможного необычного контракта Халка с «Атлетико Минейро»

39-летний бразильский экс-нападающий «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», может остаться до конца карьеры. Об этом сообщает инсайдер Гильмерме Фроссард в соцсети X.

По информации источника, «Атлетико Минейро» предложил бразильцу план остаться в клубе до конца его карьеры, который включает процент от клубных заработков, создание документального фильма о последних годах Халка в чемпионате Бразилии, а также установка личного памятника перед стадионом.

Напомним, Халк является лучшим бомбардиром клуба за всю историю. Отметим, ранее бразилец выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. В санкт-петербургском клубе бразильский нападающий выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу, Фонбет Кубок России и Суперкубок России.