Стало известно, как Рубен Аморим отреагировал на своё увольнение из «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим тяжело переживает решение «Манчестер Юнайтед» уволить его с поста главного тренера клуба, сообщает Sky Sports со ссылкой на окружение специалиста.

По данным источника, несмотря на заявления на недавних пресс-конференциях, у него не было желания покидать «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что Аморим считал, что руководство чрезмерно контролировало его работу, включая спортивного директора Джейсона Уилкокса, и что у него не было полной свободы в принятии тактических решений.

Аморим признаёт, что результаты команды были недостаточно хорошими, и осознаёт, что у него оказался худший процент побед среди всех тренеров «Юнайтед» со времён Алекса Фергюсона.

Тем не менее он был уверен, что при сохранении должности смог бы вывести команду в Лигу чемпионов в этом сезоне. Аморим считал, что при предоставлении ему дополнительных ресурсов уже сейчас это гарантировало бы выход в Лигу чемпионов и принесло клубу ещё большие финансовые выгоды.